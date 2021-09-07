Уфа, 7 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Завершена передача акций АО «Башкирская содовая компания» Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Шихан Куштау

«Пакет акций в размере 38,3% акций от уставного капитала АО «Башкирская содовая компания» передан из федеральной собственности в пользу Республики Башкортостан в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 июня 2021 г. № 354 и распоряжением правительства Российской Федерации от 27 августа 2021 г. № 2367-р», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в результате передачи этих акций доля России в лице Росимущества в уставном капитале «Башкирской содовой компании» теперь составляет 951 494 акции (57,43% от уставного капитала предприятия).

«Подписанное в рамках реализации решений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации соглашение отвечает интересам сторон», — приводит пресс-служба слова заместителя руководителя Росимущества Алексея Павлова.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что решение президента РФ Владимира Путина о передаче республике контроля над Башкирской содовой компанией является не подарком, а большой ответственностью и знаком большого доверия.