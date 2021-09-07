Киев, 7 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от «Слуги народа», глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев считает, что в экономическом плане период правления в Белоруссии Александра Лукашенко можно оценить позитивно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Об этом он сообщил через социальные сети 7 сентября, реагируя на заявление экс-президента Порошенко на согласительном совете Рады о том, что Зеленский идёт протоптанной дорогой Лукашенко.

«Лукашенко у власти, в отличие от Петра Алексеевича, с позором отправленного на политическую пенсию, уже 27 лет. Согласен — разных лет. Однако лет, которые принесли Беларуси благосостояния почти в два раза выше, чем в результате неслыханных реформ пятого президента Украины», — отмечает Гетманцев.

В частности, заявил «слуга народа», пенсионеры, о нищете которых так вопиет Порошенко, цинично поставленные им же за грань выживания, в Белоруссии «могут на свою пенсию, даже минимальную, вполне сносно прожить».