Москва, 7 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Тезис о том, что государственный сектор экономики обладает более низкой эффективностью, чем частный, нельзя воспринимать как аксиому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что в РФ надо снижать долю государственного сектора в экономике.

David Lotito Частная собственность

«Кудрин ничего не сказал про проблемы с частным сектором, — сказал экономист. — Между тем Счетная палата РФ обладает достаточно большими возможностями и могла бы провести сравнительный анализ эффективности частного и государственного секторов. Мы не можем как аксиому воспринимать тезис о более низкой эффективности государственного сектора во всех случаях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что частные компании далеко не безупречны и могут эксплуатировать свою рыночную власть для контроля над заработной платой своих работников.