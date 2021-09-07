Москва, 7 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич покинул должность в связи с истечением срока контракта. Об этом 7 сентября сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

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Отмечается, что РФБ определила шорт-лист кандидатов на пост наставника команды.

Базаревич также входит в этот список, но президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что схема игры тренера может оказаться несовместимой с новой командой.

По словам Кириленко, РФБ планирует обсудить с кандидатами видение дальнейшего развития мужской сборной России. После этого будет принято решение о новом главном тренере.

Напомним, Базаревич возглавил мужскую сборную России по баскетболу в 2016 году.