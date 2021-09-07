Москва, 7 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Российские либералы демонстративно отказываются от управления государственной собственностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал идею руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о необходимости сокращения доли государственного сектора в экономике и приватизации.

Imperialforum Михаил Хазин

«Тут очень важная штука. Есть две разные вещи: одно — это управление государственной собственностью, а другое — это приватизация. И весь фокус состоит в том, что наши либералы всегда демонстративно отказывались от управления государственной собственностью, — сказал Хазин. — И все их тезисы о неэффективности государства связаны с банальной вещью — если не управлять собственностью, то она, разумеется, будет неэффективной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин объяснил, что Кудрин в очередной раз доказал свою неконструктивную позицию.