Москва, 7 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в очередной раз подтвердил, что он идеолог либерализма, которого нельзя использовать для чего-то конструктивного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал призывы Кудрина сокращать долю государственного сектора в экономике РФ.

World Public Forum Dialogue of Civilizations Михаил Хазин

«Это либеральный подход. Согласно этому подходу, приватизировать надо вообще все. Но мы с вами знаем, что бывает с предприятиями после приватизации. Они в лучшем случае всю прибыль вывозят на Запад, а в худшем — вообще исчезают. И кроме того, с них снимают всю социальную ответственность, — сказал Хазин. — То, что Кудрин — это идеолог либерализма, это мы знаем и так. Но очень хорошо, что он это в очередной раз подтвердил. Потому что в последнее время появились какие-то мысли о том, что его можно использовать для чего-то конструктивного. Но теперь становится понятно, что ни для чего конструктивного его использовать нельзя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее идеи Кудрина раскритиковал политический консультант Анатолий Вассерман.