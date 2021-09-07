Москва, 7 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Вагит Алекперов аргументирует свою точку зрения в интервью тем, что на таком ценовом уровне возобновится инвестирование в малоэффективные проекты в нефтяной отрасли, что спровоцирует избыток предложения и в итоге приведёт к обвалу цен, что наблюдалось совсем недавно, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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«Под «малоэффективными проектами» он подразумевает так называемую «сланцевую революцию» в США конца первого и начала второго десятилетия XXI века, когда в США возникли сотни небольших компаний, инвестирующих в проекты по добыче сланцевой нефти, однако, обвал цен 2014−2016 гг. многие из этих проектов просто обанкротил и вызвал концентрацию ресурсов в сланцевой отрасли США у международных нефтяных гигантов и у ряда крупных сланцевиков.

Однако в 2020 году мир столкнулся с беспрецедентным обвалом цен на нефть вплоть до $20 за баррель, до уровня, о котором забыли ещё в самом начале XXI века. И такие цены вызвали, как об этом высказались в международном исследовательском агентстве IHS, «мучительную смерть сланцевой революции».

Банкротству и санации подверглись даже крупные компании сланцевой отрасли, а производители сланцевого газа, цены которого следуют за динамикой цен на нефть, продавали свой СПГ в Европу с огромным убытком, лишь бы не потерять европейских клиентов.

В пользу низких цен на нефть говорит и стратегия крупнейших сегодняшних импортёров углеводородов — Китая и Индии. После рекордного обвала цен на нефть в 2020 году Китай, экономика которого начала восстанавливаться после пандемии коронавируса, резко увеличил закупки нефти в стратегический резерв, его примеру последовала Индия.

На рынке любого товара цену не всегда диктует продавец, большое значение имеет и спрос. Однако в ближайшие годы дефицит нефти может оказаться более вероятным, чем избыток, и в пользу такого развития событий говорят и политическая напряжённость в отдельных регионах планеты (в том числе — нефтедобывающих), и стихийные бедствия (как недавний ураган «Ида» в США, после которого 80% компаний, добывающих нефть в Мексиканском заливе, до сих пор не могут восстановить производство), а также санкции коллективного Запада против отдельных нефтедобывающих стран (России, Ирана, Венесуэлы), которые сокращают объём инвестиций в геологоразведку в мире в целом.

Да и открытия крупных месторождений дешёвой нефти уже ушли в прошлое вместе с XX веком. Так что в XXI веке дефицит нефти будет более вероятен, чем избыток. Хотя значительным противодействием этой тенденции является переход развитых стран G7 на «зелёную», то есть возобновляемую, энергетику, и рост продаж электромобилей, которые (не в последнюю очередь усилиями гениального Илона Маска) становятся всё более доступными простому покупателю.

Поэтому остается открытым вопрос о том, как долго цены на нефть будут удерживаться не только на уровне $100 за баррель, но даже на текущих уровнях — чуть выше $70 за баррель», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае подорожания нефти до более чем $100 за баррель может произойти обрушение рынка. Об этом 7 сентября заявил президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, его слова приводит издание «Коммерсантъ».

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