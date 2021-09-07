Москва, 7 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Заявления главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина расхолаживают государственных служащих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что большинство компаний с государственным участием сильно зависят от бюрократической машины.

Цитата из м/ф «Три толстяка». реж Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг. СССР. 1963 Бюрократия

«Что касается намеков на то, что государственные организации менее поворотливы, нежели негосударственные, то я только напомню, что сейчас и государственными, и частными организациями управляют по большей части наемные управленцы, а не владельцы, — сказал Вассерман. — И если действительно эти самые наемные управленцы в негосударственном секторе работают шустрее, то это означает, что те государственные служащие, что занимаются их наймом, не ловят мышей с должной скоростью. А не ловят они по большей части даже не потому, что разгильдяйничают, а потому что рассуждения вроде тех, что высказывает Алексей Леонидович, их расхолаживают. Люди просто не понимают толком, что и как входит в их служебные обязанности».

Как полагает Вассерман, именно этим рассуждения в духе Кудрина опасны для страны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман заявил, что государство должно контролировать от 4/5 до 9/10 общего объема производства.