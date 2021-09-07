Хабаровск, 7 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Имена военных преступников милитаристской Японии, которые участвовали в создании и применении бактериологического оружия в годы Второй мировой войны, должны быть преданы огласке. Об этом 7 сентября заявил зампредседателя СК России Александр Федоров

Квантунская армия

«Их (японских милитаристов, в том числе сотрудников биологических отрядов Квантунской японской армии) преступления должны быть преданы огласке, названы имена как жертв преступлений, так и преступников», — сказал он на международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратился к участникам форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», который открылся в Хабаровске 6 сентября, отметив, что это событие имеет особое научное и практическое звучание и важно для сохранения исторической памяти.

Не допустить замалчивания и искажения реальных итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн с таким посылом выступил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 6 сентября на форуме «Нюрнберг на Амуре».

Читайте также: СКР: японские преступления военных лет необходимо расследовать