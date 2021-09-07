СКР призвал придать огласке преступления военных милитаристской Японии
Хабаровск, 7 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Имена военных преступников милитаристской Японии, которые участвовали в создании и применении бактериологического оружия в годы Второй мировой войны, должны быть преданы огласке. Об этом 7 сентября заявил зампредседателя СК России Александр Федоров
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратился к участникам форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», который открылся в Хабаровске 6 сентября, отметив, что это событие имеет особое научное и практическое звучание и важно для сохранения исторической памяти.
Не допустить замалчивания и искажения реальных итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн с таким посылом выступил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 6 сентября на форуме «Нюрнберг на Амуре».
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