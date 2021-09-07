Москва, 7 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Государство должно контролировать от 4/5 до 9/10 общего объема производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал предложение главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина уменьшить долю государственного сектора в экономике РФ.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Больше частной собственности!

«Опыт многих стран, в том числе и России, на протяжении примерно трех десятилетий (с середины 1930-х до середины 1950-х годов) показал, что государство должно в разных формах контролировать примерно от 4/5 до 9/10 общего объема производства. В то время как примерно от 4/5 до 9/10 общего разнообразия производства (то есть, грубо говоря, числа названий производимой продукции) действительно должны контролироваться негосударственными организациями, — сказал он. — Но и эти негосударственные организации получат немалую выгоду от координации своих действий с государственными. И вот с учетом этого в нашей стране доля государства в общем объеме производства заметно меньше, чем следует и по опыту, и по теоретическим соображениям, подтверждающим этот опыт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман объяснил, какой логикой руководствуется Кудрин.