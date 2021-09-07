Иркутск, 7 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Пока в Алтайском крае страдают от жары в +30 °C, в Иркутской области объявили о заморозках. Как сообщает 7 сентября территориальное управление ГУ МЧС РФ, 8−10 сентября по области местами ожидаются заморозки до 0,-5°С, которые представляют опасность для сельскохозяйственных растений.

Заморозки

Как сообщало ИА REGNUM, тепло не спешит покидать Алтайский край, несмотря на осень.

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Штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью объявлено в регионе в период по 10 сентября.

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