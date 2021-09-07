Москва, 7 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин продолжает рассуждать в рамках догматов тоталитарного либерализма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал высказывания Кудрина о необходимости сокращать долю государственного сектора в экономике РФ.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

«Как говорится, надо выслушать и сделать наоборот. Алексей Кудрин — правоверный член тоталитарной секты «Либералы». И все его высказывания остаются в рамках догматов этой секты, — сказал Вассерман. — Я сам лет 15 был правоверным членом этой секты. Более того, даже когда я убедился в том, что главный догмат этой секты — вера в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество — гарантированно приводит к рекомендациям, несовместимым с жизнью, мне понадобилось еще пять лет на то, чтобы понять, почему это именно так. Почему вроде бы простые и понятные догматы порождают катастрофические последствия. И надо сказать, что мне для того, чтобы это понять потребовалось изрядное напряжение. И я не обвиняю Кудрина в том, что он, занятый другими делами, по-прежнему пребывает в глубоком заблуждении. Я только знаю, что с большей частью рекомендаций этой секты надо поступать именно так — выслушать и сделать наоборот».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат политических наук Борис Кагарлицкий заявил о том, что либералы всегда предлагают приватизацию как рецепт решения любы экономических проблем, с которыми сталкивается РФ.