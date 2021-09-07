Москва, 7 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова и директора европейского департамента МИД Саудовской Аравии Султана бен Хузейма состоялась в Москве. Дипломаты обсудили в том числе отношения Москвы и Эр-Рияда, говорится в опубликованном 7 сентября сообщении МИД России.

Dan Йемен

Богданов и бен Хузейм, отмечают в ведомстве, обсудили приоритетные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-саудовских отношений, включая реализацию ранее достигнутых договорённостей. В беседе участвовал саудовский посол в Москве Абдель Рахман ибн Сулейман Аль-Ахмед.

«Проведён также углублённый обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на задачи скорейшего урегулирования военно-политического и гуманитарного кризиса в Йемене», — говорится в сообщении.

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