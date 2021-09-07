Сочи, Краснодарский край, 7 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Следующая, седьмая по счёту, Всероссийская неделя охраны труда пройдёт в апреле 2022 года. Об этом 7 сентября сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Admkrai.krasnodar.ru Охрана труда

«Я надеюсь, что, с учётом всех пандемических ограничений, мы сможем нашу традиционную, уже седьмую Всероссийскую неделю охраны труда провести апреле», — отметил глава федерального ведомства.

Напомним, VI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 6 по 9 сентября 2021 года в сочинском парке науки и искусства «Сириус». В программе запланировали свыше 100 мероприятий. В их числе дискуссии на темы охраны здоровья, новых технологий и цифровых решений на производстве, образовательных программ, безопасности на производстве, концепции Vision Zero, бережливого производства.

Как сообщало ИА REGNUM первая Всероссийская неделя охраны труда состоялась в апреле 2015 года в Сочи. Она была организована Министерством труда и социальной защиты РФ и межрегиональной ассоциацией содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон» в преддверии Всемирного дня охраны труда, который по решению Международной организации труда отмечается ежегодно 28 апреля в целях содействия предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах во всем мире. Участие в мероприятии приняли 8 тысяч человек.