Красногорск, 7 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. По итогам первых шести месяцев 2021 года объем подмосковного экспорта вырос почти в полтора раза. Об этом 7 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

В денежном выражении этот показатель по итогам первого полугодия составил 4,39 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт вырос на 41,5%, отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Традиционно основной объем экспорта региона составляют неэнергетические несырьевые товары, их доля — свыше 90%, в денежном выражении — это 3,98 млрд рублей. В общем объеме российского ННЭ доля Подмосковья превышает 4,4%», — сказала Зиновьева.