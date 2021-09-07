Белград, 7 сентября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В Сербии в ближайшее время начнется строительство фабрики, которая будет выпускать китайскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью австрийской газете «Кляйне цайтунг» 7 сентября.

Цитата из вмдео на YouTube Вакцина «Спутник V»

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Вучич напомнил, что в Сербии уже производится первая доза российской вакцины «Спутник-V», и в данный момент идет подготовка к началу выпуска второй дозы вакцины.

Президент Сербии отметил, что отказ населения прививаться от коронавируса очевидно является глобальной проблемой.

«Почему это так, я не понимаю. Теории заговора и негативные высказывания явно гораздо лучше находят публику, чем позитивные высказывания. В этом роль играют социальные сети, а также тот факт, что люди считают неразумные взгляды своим правом на свободу», — процитировал слова Вучича из интервью австрийской газете телеканал РТС.

Напомним, что в Сербии распространяется «Дельта"-штамм коронавируса. За предыдущие сутки было зарегистрировано более 4100 новых случаев заражения коронавирусом.