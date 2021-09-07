Самара, 7 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Более 163 млн рублей намерены направить на предоставление молодым семьям социальных выплат на покупку или строительство жилья в Самарской области. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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7 сентября на внеочередном заседании Самарской губернской думы был рассмотрен вопрос по внесению поправок в закон об областном бюджете на 2021 год и плановый период до 2023 года.

Законопроектом предусматриваются средства на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. Так, 163,8 млн рублей направят на предоставление молодым семьям социальных выплат на покупку или строительство жилья.

«Это позволит предоставить социальные выплаты 170 семьям, выплачивающим ипотечные кредиты. Эта мера поддержки коснется еще 86 семей, которые по возрасту выбывают из программы «Молодой семье — доступное жилье», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Самарский губернатор также сообщил, что в области продолжается работа по обеспечению жильем тружеников тыла. На эти цели планируется направить свыше 68 млн рублей. Еще 40 млн могут направить на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

«Почти 25,5 млн благодаря принятому решению выделяется на реализацию мероприятий по предоставлению социальных выплат на компенсацию первоначального взноса в полном объеме, но не более 20% от суммы ипотечного жилищного кредита, а также на компенсацию в размере 50% банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита педагогическим работникам при приобретении или строительстве жилого помещения, расположенного в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что по мнению главы региона Дмитрия Азарова, это позволит привлечь и закрепить специалистов в селах области.

Отмечается, что областные власти готовы рассматривать подобную схему в отношении вузовских преподавателей для их закрепления в регионе.

«Больше 1,6 млрд рублей — средства поступили из федерального бюджета — предусмотрено на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно», — сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут выделить дополнительные средства на систему здравоохранения.