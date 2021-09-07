Токио, 7 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Компания Suzuki представила на автомобильном рынке Японии новую версию хетчбэка Ignis под названием Hybrid MV. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Suzuki Suzuki Ignis

Кроме того, были изменены модификации Suzuki Ignis Hybrid MG и Hybrid MF. Отличительной особенностью Hybrid MV стали подрулевые переключатели виртуальных передач вариаторной трансмиссии и светодиодные противотуманные фары.

Версия Hybrid MG теперь получила бесключевой доступ с запуском двигателя внутреннего сгорания кнопкой и климат-контроль. Начальная комплектация Hybrid MF теперь включает отделку сидений кожзамом.

Отмечается, что Suzuki Ignis лишился двух версий — Hybrid MX и Hybrid MZ.

Ранее компания Suzuki представила новый микровэн Wagon R Smile, который построен на той же платформе, что и кей-кар Wagon R шестого поколения.

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