Томск, 7 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия

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«Причина смерти от COVID-19 установлена у двух человек», — говорится в сообщении оперативного штаба.

По данным сайте «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии в Томской области скончались 550 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 сентября в регионе выявлено 41 558 носителей коронавируса.