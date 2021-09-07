Москва, 7 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Высказывания Кудрина о необходимости разгосударствления экономики вызывает трепет в либеральных сердцах и негодование у реваншистских сторонников централизованной госплановской экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

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«Компании с госучастием, действительно, представляют собой очень странный симбиоз, который в футбольной терминологии можно описать не только как «играющий тренер», но еще и рефери матча, играющий в этой же команде.

Выглядит абсолютно абсурдно, за исключением случаев естественных монополий, там, где аппетиты частного бизнеса не могут быть ограничены здоровой конкуренцией. Но решит ли наши экономические проблемы приватизация и зачем она нужна, когда особых проблем бюджет не испытывает, а дивидендный доход от компаний с госучастием получает?

Ответ мы видим на рынке цифровых услуг и стартапов в этой отрасли. Агрессивная политика одного из крупнейших банков по скупке, вхождению в капитал и финансированию стартапов цифровой экономики вылилась в завышенную ответственность, в случае неудачи, и «отжатие» основных доходов у основателей, в случае успеха.

В итоге в этой самой перспективной отрасли появился «слон», который танцует чечетку на финансовых моделях молодых и перспективных стартапах, снижая мотивацию к развитию этого направления в России. В этом же подозреваются, например, Google на мировом рынке, но можно ли изменить эту ситуацию приватизацией? Скорее всего нет.

Способно ли что-то изменить наличие или отсутствии госучастия в отраслях с регулируемыми ценами? Если государство легко вмешиваемся в ценообразование на рынке продовольствия в общественных интересах, а не помогает гражданам мерами прямой финансовой помощи решать насущные проблемы, то может не стоит говорить о приватизации, а стоит воссоздать колхозы.

Приватизация даже не верхушка айсберга, а, возможно, ложная мишень, которую нам постоянно подсовывают в момент экономической нестабильности. Крупный частный бизнес до сих пор стремиться регистрироваться в оффшорах, либо в других иностранных юрисдикциях по вполне понятным причинам.

Деоффшоризация проходит тяжело и неоднозначно, поэтому приватизация сегодня, когда внутренние инвестиции и условия ведения бизнеса оставляют желать лучшего ратовать за приватизацию могут только оголтелые либералы, либо люди, желающие извлечь свою корысть от перераспределения собственности», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, важно сокращать участие государства в экономике в периоды посткризисного развития, написал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в статье, опубликованной в журнале «Компания».

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