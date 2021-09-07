Киев, 7 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Фракция «Батькивщина» зарегистрировала в Верховной раде законопроект, предусматривающий направление полученных от МВФ средств на субсидии гражданам ввиду предстоящего очередного повышения тарифов на услуги ЖКХ и энергоносители.

Pxhere.com За чертой бедности

Об этом на брифинге в кулуарах парламента сегодня, 7 сентября, сообщила сама Тимошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По оценке экс-премьера Украины, с очередным подорожанием после начала отопительного периода и в стране, и в каждой семье будет коллапс. Поэтому Тимошенко призвала максимальное количество депутатов Рады поддержать ее инициативу.

«Я хочу вернуть правящую команду к слогану «конец эпохи бедности»… Этой осенью примерно в 1,5−2 раза повышают тарифы на тепло, горячую воду, газ — это означает, что 80% семей будут совсем неплатежеспособными. Это развал энергетической системы Украины и финансов нашего государства», — заявила лидер «Батькивщины».

ИА REGNUM напоминает, что 23 августа МВФ перечислил Украине $2,7 млрд за счет дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (SDR). Средства выделены всем странам — членам фонда на восстановление экономики после «коронакризиса». В правительстве страны заявили, что это не кредит, а безвозвратная помощь, отметив, что средства позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути её восстановления.