Сеул, , 14:23 — REGNUM Сеул и Вашингтон внимательно следят за обстановкой в КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт министерства иностранных дел Южной Кореи, представленный 7 сентября в Национальном собрании (парламенте).

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В документе отмечается, что правительство Южной Кореи работает над укреплением сотрудничества с соседними странами с целью поддержания стабильности на Корейском полуострове.

«Стороны продолжают прилагать усилия для возобновления сотрудничества с Пхеньяном на основе общего понимания того, что перезапуск диалога является неотложным вопросом для продвижения усилий по денуклеаризации», — говорится в отчёте.

В отчёте также содержится информация о том, что Сеул и Вашингтон ведут переговоры о путях возобновления взаимодействия с Пхеньяном, включая возможное предоставление гуманитарной помощи, и о том, что южнокорейская сторона продолжит призывать Китай, Японию и Европейский союз к сотрудничеству для возвращения Северной Кореи к диалогу.