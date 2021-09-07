7 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что «настоящей победой» в «войне с Россией» будет мир на условиях Украины, а также её присоединение к ЕС и НАТО.

Оксана Переможенко, , 16:30 — REGNUM Настоящей победой в «войне с Россией» будет мир на условиях Украины, а также её присоединение к ЕС и НАТО, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Главком ВСУ уточнил, что присоединение Украины к ЕС и НАТО «сделает невозможным или по крайней мере значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против государства». Он также добавил, что речь идёт не просто о переходе на стандарты НАТО в подготовке, управлении войсками или администрировании, а о ментальных изменениях.

Наколка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление украинского генерала обсудили читатели телеграм-канала «Запрещенная Украина», а также читатели издания «Шарий.net» (в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте»). Многие критически отнеслись к словам Залужного, отметив, что Украина, по его логике, никогда «не победит».

«То есть, исходя из его речи, Украина никогда не победит», — написал Антон И.

«Пусть Киев вступает в НАТО. Один. Без Украины», — пишет Алекс.

«Осень. Начались обострения», — иронизирует Андрей Б.

«То есть в ближайшие 20 лет Украина не победит», — написал Viacheslav M.

«Трудно будет от них избавиться. Таких… развелось уже очень много. Они везде, — в каждой мало-мальски съедобной кормушке. И держаться за нее будут зубами. Второго Ленина не будет уже, а они нас всех сожрут», — отметил Анатолий Г.

«К сожалению!!! У этой страны нет будущего. Нормальные свалят, а по*онки останутся», — ответил Анатолию Г. комментирующий под псевдонимом Donna Rose Gold.

«Да, печальная правда. Уже свалили физики, ядерщики, химики. Остались либо недоучки, либо пенсионеры, которым некуда ехать. Ну и «патриоты"-паразиты», — добавил Анатолий Г.

Валерий Залужний (в центре) © facebook Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

«Да без проблем. Вы поставьте условия России уже: «О Крыме ни слова», «Донбассу свободу», «Радикалов гэть (вон. — О. П.)», «Северному потоку быть» и т. д. И мир будет на ваших условиях уже завтра», — не без сарказма отреагировал Феликс К.

«Война — это искусство обмана! А эти бездари просто бездари!» — пишет Валерий К.

«А, может, это и к лучшему, что такие кретины у корыта? Быстрее полезут, быстрее выхватят по полной, глядишь, и что-то поменяется в лучшую сторону…» — добавил Vladimir B.

«Вы представляете, как ему тяжело? Он взрослый человек, кадровый военный, крепкий, здоровый мужик [и] вынужден публично нести подобную… [ерунду], так как обязан такое нести по должности. Иначе прощай оклад, прощайте левые приварки, прощайте откаты от военного бюджета!.. И здравствуй пенсия, бурячки на грядках, смородинка, крыжовник… У него ж на лице написано громкими буквами: «…Какую же… [ерунду] я горожу… Как же стрёмно… Видел бы меня батя — выпорол бы… Ещё послезавтра эфир — опять позориться…» — отреагировал Николай Л.

«Очередной котловодец!» — пишет Толик И.

«Чем темнее лес, тем злее дятлы… Чем дольше интеграция, тем дебильнее главнокомандующие. Хотелось спросить, за восемь лет войны…, где украинские Ватерлоо, Сталинграды, Цорндорфы? Одни вымышленные перемоги (победы. — О. П.)… По телеку любое поражение перекрутят в победу. Не будет никакой победы… Ибо чтобы победить, нужно атаковать… Но эхо 2014−2015-го до сих пор гудит в голове стоголосым эхо. Поэтому воюют по телеку, причём сами с собой», — добавил Егор Ю.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«С их слов, ВСУ — сильнейшая армия Европы, и поэтому не Украина должна вступить в НАТО, а НАТО обязано вступить в Украину», — иронизирует Денис З.

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Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, и легитимная власть прекратила свое существование. Донбасс отказался признавать государственный переворот. Были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых Киев развязал войну, в которой позже обвинил Российскую Федерацию. Согласно утверждению украинской пропаганды, украинская армия воюет в Донбассе не с мирными жителями и защитниками республик, а якобы с регулярной российской армией. Никаких доказательств присутствия армии РФ в Донбассе предоставлено не было.