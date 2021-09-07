Джакарта, , 14:21 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо еще раз заявил, что коронавирус не может полностью исчезнуть из мира, сообщает Kompas.

Коронавирус Permkrai.ru

Глава государства предупредил о появившихся в мире новых штаммах коронавируса, таких как штамм «Дельта» и «мю».

"Мы знаем, что есть новые штаммы, которые мы сначала не ожидали, появился штамм «Дельта», потом мы снова услышали, что есть штамм «мю», — отметил президент Индонезии.

Президент подтвердил, что в Индонезии штамм «мю» не был обнаружен после изучения 7000 образцов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 7201 случай заражения коронавирусом.

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