Джакарта, 7 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо еще раз заявил, что коронавирус не может полностью исчезнуть из мира, сообщает Kompas.

Permkrai.ru Коронавирус

Глава государства предупредил о появившихся в мире новых штаммах коронавируса, таких как штамм «Дельта» и «Мю».

«Мы знаем, что есть новые штаммы, которые мы сначала не ожидали, появился штамм «Дельта», потом мы снова услышали, что есть штамм «мю», — отметил президент Индонезии.

Президент подтвердил, что в Индонезии штамм «Мю» не был обнаружен после изучения 7000 образцов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 7201 случай заражения коронавирусом.