Иерусалим, 7 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира — 2021. Об этом 7 сентября сообщает «Матч ТВ».

Израиль

Израильская сборная в полном составе отказалась от участия в мировом первенстве, которое должно пройти с 27 по 31 октября в Китакюсю (Япония).

Ранее сообщалось, что чемпионат мира пропустит Линой Ашрам, ставшая олимпийской чемпионкой на Играх в Токио.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Ашрам победила, несмотря на то что уронила ленту во время исполнения упражнения. Российская гимнастка Дина Аверина, не допустившая такой грубой ошибки, в итоге стала второй.