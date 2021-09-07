Красногорск, 7 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Кампания по вакцинации населения от гриппа начинается в Подмосковье. Об этом 7 сентября сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

Всего на территории региона планируется вакцинировать более 4,5 млн жителей, включая более 1 млн детей. Для этой цели будут использовать такие препараты, как «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс квадри». Помимо этого в областные медучреждения в ближайшее время ожидается поставка вакцины «Гриппол плюс».

«Коронавирус никуда не ушел, а осенью еще и традиционно наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Поэтому необходимо сделать прививку от гриппа. Это особенно важно для тех, кто находится в группе риска. Интервал между вакцинациями от COVID-19 и против гриппа должен составлять один месяц», — сказала зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.