Москва, 7 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Почему, интересно, в Киеве считают, что Газпром должен бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину? Конъюнктура в деле снабжения Европы газом в настоящее время, насколько я понимаю, нашу страну устраивает — и по ценам, и по перспективам инфраструктурного развития, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин 7 сентября, комментирую заявление главы компании «Оператор ГТС Украины».

Иван Шилов ИА REGNUM «Газпром»

Как сообщалось, транзит газа из России в Евросоюз через Украину будет уменьшаться, так как уже сейчас «Газпром» не бронирует дополнительные транзитные мощности, ззявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Это вещи взаимосвязанные. Если на одном направлении, как говорил Михаил Ломоносов, «убудет», на другом «прибудет». Убудет в инфраструктуре, вырастут цены, прибудет в инфраструктуре, цены пойдут вниз.

Повлиять на этот закон Киев не в состоянии. А вот обеспечить сохранение того, что он сейчас имеет, то есть исполнение Россией её обязательств по соответствующим трехсторонним договорённостям, или прокачку до 40 млрд м3/год в 2021—2024 гг., — может.

В том числе и после 2024 года. Но тогда и «сигналы» в Москву надо посылать другие — не те, что были посланы после визита Владимира Зеленского в США.

С такими сигналами предлагаемые Киевом дополнительные мощности прокачки транзитного газа так и останутся невостребованными.

А поставки российского газа в ЕС, если это будет выгодно российской стороне, а европейцы захотят иметь больше дешёвых энергоносителей, будут наращиваться», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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