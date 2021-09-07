Тосно, Ленинградская область, 7 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. На скоростной платной трассе М-11 «Нева» по направлению к Санкт-Петербургу перекрыто движение из-за столкновения двух грузовых автомобилей, следовавших в попутном направлении. Об этом 7 сентября сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Ленинградской области» в соцсети «ВКонтакте».

Vk.com/dtp47rus ДТП на трассе М-11 «Нева» в Ленобласти (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб)

ДТП произошло на 610 кмтрассы М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленобласти днем 7 сентября. В результате столкновения «Газели» и грузовика всю проезжую часть завалило обломками и деталями автомобилей. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

«Внимание! 610 км в сторону Петербурга перекрыто движение в связи с ДТП. Сброс движения на М-10 на 545 км. Пользовательские развороты 601, 575 км», — предупреждает автомобилистов компания «Магистраль двух столиц», обслуживающая платную дорогу.

Заметим, по данным сервиса «Яндекс Карты», из-за ДТП на магистрали образовалась пробка в 5 километров.