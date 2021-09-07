Иркутск, 7 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Посевные площади, занятые картофелем в Иркутской области, постепенно снижаются. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Александр Беляев Картофель

Всего за 5 лет (с 2015 по 2020 г.) выращивание этой культуры снизилось на 19%, а в 2021 году — еще на 3%. Картофель размещен на площади 23 тыс. га. Средняя урожайность в регионе — до 150 центнеров с гектара. Общий урожай минувшего года — 344,6 тыс. тонн. В отличие от многих других видов аграрной продукции, картофелем Приангарье обеспечивает себя самостоятельно, выращивая его, главным образом, на личных подворьях.

Уровень самообеспеченности региона в разные годы составляет 90−100%. В расчете на душу в Приангарье приходится по 93 кг картофеля в год, как и в среднем по Сибирскому федеральному округу и чуть больше, чем в целом по России (89 кг).