Улан-Удэ, 7 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Руководство МУП «Управление трамвая» в Улан-Удэ провело проверку по факту инцидента с высадкой школьницы из вагона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, ранее в соцсети была опубликована жалоба на одного из кондукторов.

МУП «Управление трамвая Улан-Удэ» В вагоне трамвая в Улан-Удэ

В ходе проверки были просмотрены кадры с камеры видеонаблюдения, установленной в вагоне. По итогам проверки информация об агрессивном поведении работника МУП и применении силы в отношении ребёнка не нашли подтверждения. По словам кондуктора, девочка не могла оплатить за проезд, поскольку её карта находилась в «стоп-листе».

"Кондуктор объяснила, как разблокировать карту, и продолжила обилечивать других пассажиров. В этот момент ребенок самостоятельно покинул трамвай на ост. ул.Бабушкина. Требований покинуть салон со стороны кондуктора не было», — добавили в пресс-службе.

Как отмечается, косвенно слова работника подтверждает поведение стоящих рядом пассажиров.

В МУП подчеркнули, что каждый кондуктор ознакомлен с инструкцией о недопустимости высадки детей из общественного транспорта.