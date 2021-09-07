Екатеринбург, 7 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рекомендовал перенести «спектакль на костях» с мемориала жертвам политических репрессий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь главы города Вадим Чернопенев.

Артур Савин ИА Красная Весна Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Ранее к мэру обратились потомки репрессированных. Они возмутились тем, что Музей истории Екатеринбурга проводит спектакли прямо на местах захоронений, на территории мемориала.

«Алексей Валерьевич прочитал коллективное обращение. Он дал указание заместителю Екатерине Сибирцевой досконально изучить этот вопрос и рекомендовал перенести этот спектакль на другую площадку», — сказал пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что не стала бы поднимать тему со спектаклем до выборов в Госдуму.

Читайте также: Потомки репрессированных требуют отменить «пляски на костях» на Урале

До этого потомки репрессированных, психологи и историки выступили против проведения спектакля «Дело Филиппа Загурского». Он оскорбляет память жертв репрессий и опасен для человеческой психики, считают авторы обращения. Своё возмущение постановкой выразил и член Совета Федерации Алексей Пушков.