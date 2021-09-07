Париж, 7 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Французские виноградники серьёзно пострадали из-за весенних заморозков, поэтому производство вина в 2021 году заметно сократится. Об этом заявили в министерстве сельского хозяйства Франции, сообщает 7 сентября Reuters.

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В министерстве отметили, что показатели производства вина опустятся до исторически низкого уровня. По итогам года будет произведено 33,3 млн гектолитров, а это на 29% меньше, чем в 2020 году.

«Ниже аналогичных цифр за 1991 и 2017 годы», — приводит сообщение министерства агентство Reuters.

В министерстве добавили, что заморозки так или иначе негативно отразились практически на всех винодельческих регионах страны.

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