Казань, 7 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Более 4 тыс. жителей Татарии привили за прошедший день против новой коронавирусной инфекции. Об этом 7 сентября сообщает республиканский минздрав.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Всего вакцинированы на сегодняшний день 1 млн 19 тыс. 953 человека, в том числе за сутки — 4,2 тыс. жителей. Вторую дозу антиковидной вакцины получил 877 541 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с начала пандемии по данным на 7 сентября зарегистрировали 25 811 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 47 — за минувшие сутки.

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