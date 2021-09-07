Киев, 7 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Верховная рада Украины намерена принять обращение к Конгрессу США о предоставлении стране статуса основного союзника США вне НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Об этом сообщила 7 сентября пресс-секретарь главы парламента Украины Ольга Туний.

Туний отметила, что спикер Рады Дмитрий Разумков уже подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания 8 сентября по голосования по этому вопросу.

Заседание собирается по требованию 153 народных депутатов. Предварительно планируется, что оно состоится 8 сентября сразу после завершения очередного заседания.

ИА REGNUM напоминает, что соответствующий вопрос в Раде планировали рассмотреть ещё в июне, но потом договорились перенести голосование на осень из-за визита президента Украины Владимира Зеленского в США.