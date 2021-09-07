Москва, 7 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Гражданин Белоруссии, стендап-комик Идрак Мирзализаде подал иск к Министерству внутренних дел РФ с требованием отменить решение о пожизненном запрете для него на въезд в Россию. Об этом 7 сентября сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

Цитата из видео на YouTube Идрак Мирзализаде

«В суд поступил иск Мирзализаде к МВД с требованием отменить решение о запрете въезда в РФ, наложенном на истца», — сообщили ТАСС в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа нынешнего года Таганский суд Москвы приговорил Мирзализаде к десяти суткам административного ареста по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за оскорбительную шутку в отношении русских.

Позже МВД Решение о признании пожизненно нежелательным пребывание в России стендап-комика Идрака Мирзализаде.

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