Москва, 7 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Чаще всего за последний год жители России предоставляли свои персональные данные с целью получения банковских услуг (49%). Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Персональные данные

Также граждане РФ давали разрешение на определение своей геолокации (46%), регистрировались на сайтах госучреждений (45%), оформляли доставку на дом и делились информацией в социальных сетях (по 38% соответственно).

Безопасность данных при оформлении документов в государственных учреждениях респонденты оценили на 5 баллов из 7 возможных. Также граждане считают безопасным предоставление своих данных как частным компаниям, так и госорганизациям. 51% опрошенных поставили 7 баллов госу учреждениям, 47% — 7 баллов банкам.

Опрос по телефону проведен 9 июля 2021 года среди 1606 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, не знают, для чего и как могут использоваться их персональные данные. 37;% жителей России. Осведомлены о целях использования их данных 62%.

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