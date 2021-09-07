Ставрополь, 7 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Ставропольском крае установлены сбытчики фальшивых денежных купюр. Задержаны двое жителей соседнего региона, которые расплачивались за товары в городе-курорте Пятигорске поддельными денежными знаками, сообщили 7 сентября в пресс-службе регионального управления МВД.

Деньги

Оперативниками зафиксировано несколько эпизодов преступной деятельности задержанных. В частности, они расплатились фальшивками за мобильный телефон, купленный по объявлению, размещенному в сети интернет. Продавшая им телефон гражданка, обнаружила вместо настоящих денег фальшивые и обратилась в полицию. Между тем подозреваемые продолжали расплачиваться ненастоящими деньгами в магазинах курорта.

Их задержали и возбудили уголовные дела об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

«В отделе полиции молодые люди признались в содеянном и пояснили, что приобрели фальшивки в интернете. Полицейскими устанавливается канал приобретения поддельных денежных купюр», — говорится в сообщении МВД.

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