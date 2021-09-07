Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в среду, 8 сентября, ожидает ухудшение погодных условий в виде дождя и сильного ветра, предупреждает 7 сентября ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Спасатели просят граждан быть внимательными и осторожными при нахождении вне зданий.

Дарья Драй ИА REGNUM Дождь в Санкт-Петербурге

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 сентября в Северной столице в целом будет облачная с прояснениями погода.

«Небольшой, днем местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами, преимущественно в прибрежных районах порывы до сильного, до 17 м/с», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит +12…+14 градусов, днем +16…+18 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.