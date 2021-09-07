Киев, 7 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Жительнице Полтавы, которая накануне расстреляла из арбалета двух учителей в школе, официально сообщили о подозрении, информирует 7 сентября региональное отделение полиции.

Арбалет

Согласно информации ведомства, девушке сообщено о подозрении по статье «покушение на умышленное убийство». Другие подробности полиция не уточняет.

ИА REGNUM напоминает, что 6 сентября 19-летняя девушка устроила стрельбу из арбалета в одной из школ Полтавы, в которой она училась ранее, и ранила двух педагогов. По информации местных СМИ, нападавшая выстрелила через открытую дверь класса в учительницу украинского языка, проводившую занятия, а потом — в заместителя директора школы, которая вышла на шум.

В украинских социальных сетях обсудили произошедшее в Полтаве, сделав вывод, что «это дикость и это ненормально!».