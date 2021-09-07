Рига, 7 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Энтузиасты отреставрировали уникальный автопоезд Рижской автомобильной фабрики RAF. Об этом сообщил латвийский телеканал LTV7.

Олимпийская сборная СССР на Олимпиаде-80 в Москве

Автопоезд был изготовлен к московской Олимпиаде 1980 года. 20 таких поездов в то время возили спортсменов по олимпийской деревне в Москве, а заводской (21-ый автопоезд) остался в Риге. Последние годы легендарный автопоезд находился в плачевном состоянии, теперь он дождался реставрации.

В основной конструкции автопоезда RAF было два полуприцепа. В отреставрированном варианте оставили только один — для удобства управления машиной.

Открытым остается вопрос о дальнейшем месторасположении уникального автопоезда. Пока он стоит во дворе рижского Мотор-музея. Однако, как признают сотрудники музея, в основной экспозиции места для такого крупного экспоната нет.