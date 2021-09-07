Ереван, 7 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Армении задержан бывший генеральный прокурор и экс-глава Следственного комитета страны Агван Овсепян. Как сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе Специальной следственной службе Армении, его подозревают в незаконном предпринимательстве, отмывании денег, получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве.

Коррупция

По данным следствия, занимая должность генпрокурора с 2004 по 2013 годы и председателя СК с 2014 по 2018 годы, подозреваемый фактически участвовал в управлении рядом компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность. Кроме того, он получил взятку в размере 190 млн драмов ($385 тыс.) и совершил хищение имущества в размере 800 млн драмов ($1,6 млн), добавили в ССС.

Овсепян также обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах на общую сумму 1,29 миллиарда драмов ($2,63 млн).

Максимальная санкция по предъявленным Овсепяну обвинениям предусматривает 12 лет лишения свободы.