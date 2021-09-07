Брянск, 7 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Культурные ценности передали 7 сентября сотрудники Брянской таможни управлению Министерства культуры России по ЦФО. Антиквариат изъяли у граждан, пересекавших границу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Брянской таможни Конфискованные ценности

Коллекция Минкульта пополнилась старинной деревянной полкой-консолью, зеркалом в фигурной раме, канделябрами в стиле ампир, подвесными люстрами и бра в виде оплывших свечей. Среди предметов также две книги по медицине 1883 и 1897 годов издания. Незадекларированные ценности обнаружили в разное время при досмотре транспорта и личных вещей на пунктах пропуска.

Владельцев раритетных вещей, граждан Украины и России, суд признал виновными в контрабанде и назначил административное наказание в виде конфискации всех предметов.