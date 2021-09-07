7 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили сообщение от ФСБ России о том, что за диверсией на газопроводе в Крыму стоят украинские спецслужбы.

Артур Савин, , 16:29 — REGNUM Сообщение Центра общественных связей ФСБ России о том, что диверсия на газопроводе в Крыму 23 августа была организована главным управлением разведки Украины, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 7 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Враждебная Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"У самих на Украине с газом проблемы и решили Крыму ещё нагадить. Вот такая она — забота и любовь Украины к жителям Крыма», — указывает Сергей С.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские спецслужбы готовы портить жизнь своим соседям потому, что Украина влечёт крайне жалкое существование.

«Ну вполне себе приемлемая версия. Насколько бы тупыми они ни были, но на такие пакости они пойти готовы, найдут и людей, и средства соответствующие по указке Госдепа. Америке выгоден конфликт на этой территории. Вопрос в другом: а что, газопровод разве не охраняемый объект? Если так, то тогда и нечего удивляться, что кто-то его взорвал», — пишет Henri G.

«У руководства незалежной только на пакости ума хватает. Местное население незалежной в нищете живёт, а эти отморозки дурака валяют. В международный военный трибунал надо на Украину подавать на возбуждение уголовного дела против спецслужб Украины и признание организаторов и исполнителей диверсии военными преступниками, а также на возмещение материального ущерба от диверсии. Исполнителям максимальный срок надо дать, в трудовую колонию за полярный круг отрабатывать ущерб отправить, чтобы на будущее всем бандеровцам был наглядный урок, чем всё для них может кончиться», — поделился своим мнением Владимир Б.

Место диверсии на газопроводе в Крыму © ФСБ РФ

Некоторые комментаторы отмечают, что отмалчиваться больше нельзя и России пора дать жёсткий ответ на подобные действия Украины в Крыму.

«Ну что, проглотим снова? Или, может, всё же объявим Киеву настоящую войну? Как мужики! На нашей территории кто-то что-то взрывает, спецслужбы чужих стран устраивают диверсии, а мы терпим? Супер просто!» — возмущается пользователь под псевдонимом «Летний Дождь».

Часть людей считает, что подобные взрывы необходимо классифицировать как терроризм, а значит, украинскую разведку пора признать террористической организацией.

«Ну если за этим стоит украинская разведка, то это значит, что Украина осуществляет по отношению к России государственный терроризм. А за это пора наказывать по полной!» — поделился своим мнением Александр С.

«Пора объявить Украину террористической организацией и поступать с её представителями соответственно. Если уж они устраивают взрывы, то нельзя к ним относиться как к рядовым гражданам обычной мирной страны», — считает Евгений Л.

Допрос подозреваемого в диверсии на газопроводе в Крыму © ФСБ РФ

Ряд пользователей указывает, что необходимо перестать жалеть своего вредного соседа и начать принимать в отношении него крайне чёткие, жёсткие и взрослые решения, иначе в следующий раз пострадает не газопровод, а уже конкретные люди.

«Давно пора уже снять розовые очки и по-новому взглянуть на наших соседей. И действовать необходимо так, как они того заслуживают. И это не будет несправедливостью или жестокостью. Она сами к этому шли. Ну за что боролись, на то и напоролись, как говорится», — написал Abrval A.

Напомним, 7 сентября Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что диверсия на газопроводе в Крыму 23 августа была организована главным управлением разведки Украины.