Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел и удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей блогера Юрия Хованского, который обвиняется в призыве к осуществлению террористической деятельности, оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Об этом 7 сентября сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов СПб. Блогер Юрий Хованский в суде

«Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 УК РФ, сроком по 8 октября», — сообщает ОПС.

Как сообщало ИА REGNUM, блогера Хованского задержали в июне в Санкт-Петербурге. Основанием послужила видеозапись, на которой тот исполняет песню про «Норд-Ост» на тему теракта на Дубровке 23−26 октября 2002 года.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Если вина будет доказана, Хованскому грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Согласно опубликованному оперативному видео, Юрий Хованский сразу после задержания признал, что исполненная им песня оправдывает терроризм.