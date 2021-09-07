Красногорск, 7 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Раменском. Об этом 7 сентября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В общей сложности число подтвержденных случаев коронавируса на территории этого муниципального образования увеличилось за сутки на 75. Следом за Раменским идет Солнечногорск, где за этот же период официально подтверждено заражение у 71 человека новой инфекцией. На третьем месте расположилось Одинцово, где COVID-19 диагностировали у 61 гражданина.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 880 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 7 сентября в 11 городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.