Вильнюс, 7 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. «Белорусский автомобильный завод» не смог поставить своим клиентам в Чили запчасти для карьерных самосвалов. Литовская таможня заблокировала поставку через порт Клайпеды, сославшись на «санкции, введённые Евросоюзом в отношении белорусских компаний».

Сергей Потеряев ИА REGNUM БелАЗ

Белорусское госпредприятие «БелАЗ» пыталось поставить в Чили 18 контейнеров со своей продукцией. «Эти самосвалы, широко используемые в горнодобывающей промышленности, также могут быть адаптированы для других целей», — уверены литовские таможенники.

До этого литовские таможенники заблокировали поставки части ассортимента калийный удобрений белорусского госпредприятия «Беларуськалий». Евросоюз рассматривает пятый пакет санкций, под который могут попасть белорусские нефтепродукты — самая важная статья белорусского экспорта.

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Евросоюз, США и их партнёры применяют к официальному Минску политические и экономические санкции с конца 90-х годов прошлого века. В 2020 году они были возобновлены и расширены, что стало реакцией на фальсификацию президентской кампании в Белоруссии, жестокое подавление массовых ненасильственных протестных манифестаций и ряд других инцидентов, осложнивших отношения ЕС со своим «восточным партнёром».

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