Кострома, 7 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Костроме осудили 41-летнего мужчину, участвующего в деятельности религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом со ссылкой на материалы Свердловского районного суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Свердловский районный суд в Костроме

Как установило следствие, в 2017—2020 годах костромич был членом религиозного собрания, хранил и распространял запрещенную литературу, а также проповедовал ценности экстремистской организации горожанам.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор был оглашён 6 сентября 2021 года и в законную силу не вступил.

Ранее в Костромской области рассматривалось аналогичное дело с представителями организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В октябре 2020 года Свердловский районный суд признал супружескую пару костромичей виновными в организации деятельности сообщества и участии в его жизни, назначив им наказание виде 7 и 8 лет лишения свободы условно. Позднее, в апреле 2021 года Костромской областной суд пересмотрел приговор, смягчив наказание до 2 и 3 лет лишения свободы условно.