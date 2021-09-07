Чебоксары, 7 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Чувашии на повторные торги выставляется имущество обанкроченного ПАО «Алатырский завод низкотемпературных холодильников». Начальная цена лота снижена до 111,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На торги повторно выставлен лот № 1, в который включено недвижимое имущество завода низкотемпературных холодильников в Алатыре со вспомогательным оборудованием. В частности, здание главного корпуса завода площадью 20 795,8 кв. метров, четырёхэтажный административно-бытовой корпус, столовая, кузница, производственные и складские помещения, участок под производственные нужды площадью 139 166 кв. метров.

Начальная цена лота определена в размере 111 685 216 рублей с шагом аукциона и задатком в 5% от цены.

«Первые десять рабочих дней цена продажи равна начальной цене продажи, в последующем каждые десять рабочих дней цена снижается на 5% от начальной цены продажи путём публичного предложения. Минимальная цена продажи не может быть менее 80% от начальной цены продажи», — говорится, в частности, в документе.

Напомним, что на предыдущих торгах стоимость лота составляла 131 394 372 рубля, а в начале года имущество предлагалось выкупить за 191 969 470 рублей. За это время часть объектов из состава лота исключили.

Как сообщало ИА REGNUM, ПАО «Алатырский завод низкотемпературных холодильников» признано банкротом в январе 2019 года.