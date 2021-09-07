Тюмень, 7 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Тюмени по состоянию на 7 сентября паспорта готовности к отопительному сезону поступили в отношении порядка 63% многоквартирных домов, подключённых к централизованной системе отопления. Об этом сообщает муниципальный департамент городского хозяйства горадминистрации.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

В ведомстве напоминают, что лица, управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы должны заявиться в комиссию не позднее 15 сентября. С опоздавшими на проверку будут разбираться в Государственной жилищной инспекции Тюменской области с привлечением их к административной ответственности.

Штраф для управляющих компаний в таком случае составляет от 250 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц: от 50 до 100 тыс. рублей, для ТСЖ и ЖСК — штраф от 40 до 50 тыс. рублей.